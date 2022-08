Da sempre il 29 Agosto rappresenta una giornata speciale in casa Fiorentina. Non tanto per il grande risultato di ieri contro il Napoli, che conferma le reali ambizioni di quest’anno della squadra di Vincenzo Italiano, ma perché è il giorno in cui il club gigliato celebra il suo compleanno.Fondata dal marchese Ridolfi nel lontano 29 Agosto 1926, la Fiorentina quest’oggi compie 96 anni, e tramite i propri canali social ha voluto celebrare l’evento.Ma non finisce qui! I viola infatti hanno approfittato dell’occasione per presentare ufficialmente anche la terza maglia della stagione 2022/2023. Ecco la nuova divisa: