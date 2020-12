La rete segnata al Genoa, la seconda in questo campionato, ha ridato fiducia e speranza a unain crisi.è stato ancora una volta la certezza di un gruppo, quello guidato da Cesare Prandelli, che già oggi contro l'Atalanta è chiamato a completare quel riscatto chiesto a gran voce dal presidente Commisso e dai tifosi.e che segna un percorso che, oggi, sembra portare soltanto ad un addio.Un difensore goleador, ma anche un ottimo centrale perché le sue statistiche difensive sono in costante crescita. Pulito negli interventi, ma duro al momento del bisogno, con 13 falli commessi è infatti soltanto in 43esima posizione per falli commessi in Serie A, ma sono 40 i palloni recuperati, 17 tackle vinti, 61 duelli portati a casa sugli 80 tentati, 14 intercetti e, soprattutto quasi l'85% dei duelli aerei portati a buon fine.Un prospetto di livello assoluto che. Il rinnovo del contratto in scadenza al termine della prossima stagione è infatti un'importantissima spada di Damocle sui progetti che il club sta facendo per lui e con lui. Lo stesso, infatti, aveva più volte ribadito chee non è un caso che siano tanti i club che stanno prendendo informazioni con il suo entourage.è interessatissima perché ritenuto perfetto nello scacchiere tattico di Antonio. Illo insegue da due anni e Paolo, suo grande estimatore, non ha mancato di provarci a più riprese scontrandosi però con una valutazione elevatissima. I due club di Milano sono in piena corsa sia per gennaio che per giugno anche se sarà difficile l'addio già nella prossima finestra di mercato. Dall'estero c'è la fila e anche la Juve in passato ci ha pensato. Insomma, la concorrenza è altissima e questo non aiuta la Fiorentina. Milenkovic è un top, riportare la viola in alto è un dovere, ma il tempo inizia a stringere e il mercato incombe.