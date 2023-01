Viste le gravi problematiche che la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta passando in fase di realizzazione, con un parco attaccanti che difficilmente trova la via del gol, la dirigenza gigliata sta continuando a cercare l’attaccante giusto da poter aggregare alla squadra. L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha sottolineato come l’intenzione del tecnico sarebbe quella di acquistare un centravanti pronto all'uso che possa garantire una soluzione in più all’interno di un reparto che fin qui ha faticato molto.



Dopo i tanti nomi fatti negli ultimi giorni, quest’oggi il quotidiano ha voluto portare alla luce altri nomi che piacciono molto al club. Con i profili di Beto e di Shomurodov molto difficili da raggiungere, con i rispettivi club che chiedono cifre non colmabili dalla Fiorentina, il quotidiano riporta due interessamenti dell’ultimo minuto: stiamo parlando di Henry del Verona e di Bonazzoli della Salernitana, che per costi e caratteristiche potrebbero realmente fare bene ai viola. Ormai improbabile l’ipotesi Petagna, che difficilmente potrà lasciare Monza in prestito.