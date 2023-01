Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione, benchè la trattativa con il Wolfsburg si sia clamorosamente fermata, la dirigenza gigliata cercherà altri profili per migliorare la sterilità offensiva della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il brusco stop nella trattativa che avrebbe portato Josip Brekalo a Firenze è stato sicuramente causato dalle alte commissioni, con un'intesa che però forse si sarebbe trovata, ma anche da un cambio i strategia dopo la sterilità offensiva delle ultime settimane, consigliano alla dirigenza di puntare su un numero 9. Come giò successo in precedenza nel momento di chiudere un’operazione, la Fiorentina si tira indietro.



Il quotidiano però, sottolineando che il problema del gol è un problema che potrebbe realmente condannare i viola ad un finale di stagione pieno di sofferenze, rivela che la dirigenza gigliata starebbe vagliando altri tre profili per il ruolo di centravanti. Il primo è Antonio Sanabria del Torino, il secondo è Joao Pedro (del quale però non convince lo stato di salute fisica del giocatore) mentre il terzo, già sondato da Barone e Prade nelle scorse sessioni di mercato, è quello di Borja Mayoral del Getafe: gli spagnoli potrebbero farlo partire ma molto dipenderà da quello che deciderà di fare la Fiorentina. Arriverà un attaccante oppure si tratta di semplici voci di mercato?