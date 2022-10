Al termine della sfida di ieri tra Fiorentina-Lazio, grazie ai dati ufficiali resi noti dalla lega di Serie A, nonostante il netto passivo al novantesimo la squadra di Vincenzo Italiano è andata al tiro ben 24 volte nell’arco di tutta la partita. Uno dei dati più clamorosi è quello relativo alla precisione al tiro: ieri sera soltanto 8 dei 24 tiri totali sono finiti verso la porta di Provedel. Prendendo in analisi poi i tiri effettuati da dentro l’area la situazione si aggrava di molto: in totale sono ben 16 di cui 6 sono stati ribattuti dai difensori laziali, 7 sono finiti fuori e solo due nello specchio della porta.



Dall’altra parte troviamo la Lazio di Maurizio Sarri che probabilmente ha raccolto anche troppo rispetto a quanto “seminato”: i tiri totali sono 10 mentre quelli in porta sono appena 6, di cui 4 sono stati trasformati in gol. Questi dati confermano che mentre la Fiorentina di Italiano, nonostante abbia mantenuto per larghi tratti della partita il possesso del pallone, ha dimostrato gravi lacune nel trovare la rete allo stesso tempo i biancocelesti sono stati molto più concreti. Ed è proprio da una rinnovata concretezza che il tecnico gigliato dovrà cercar di ripartire per evitare brutte sorprese durante il prosieguo della stagione: adesso la classifica comincia a far paura, e i viola sono attesi dalla delicata trasferta di Lecce e dalla gara casalinga contro l’Inter ed è chiaro che servirà una svolta per evitare di impantanarsi nelle zone basse di classifica.