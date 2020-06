Una rimonta all'ultimo respiro., che nella quarta e ultima giornata respinge gli assalti dele supera laaggiudicandosi il triangolare diorganizzato dain collaborazione con Exeed.Dopo un torneo dominato dalla prima giornata,: due soli punti conquistati dal player Viola, che non è riuscito a difendere il vantaggio accumulato dalla Fiorentina nei turni precedenti. Ilha accarezzato la rimonta con le buone prestazioni di, ma il protagonista indiscusso della serata è stato: imbattuto in quattro partite,Si chiude così l'appassionante iniziativa eSports targata Calciomercato.com, per rivivere tutte le emozioni delbasta andare sui canali Twitch dei due caster ufficiali del torneo, i due pro gamer Nello 'Hollywood285' Nigro Er_caccia98 (Monza) - Stiven97 (Fiorentina) 1-0Stiven97 (Fiorentina) - Er_caccia98 (Monza) 0-0Montaxer (Exeed) - Er_caccia98 (Monza) 2-1Er_caccia98 (Monza) - Montaxer (Exeed) 1-3Stiven97 (Fiorentina) - Montaxer (Exeed) 1-1Montaxer (Exeed) - Stiven97 (Fiorentina) 4-2​Exeed 25Fiorentina 21Monza 18Montaxer 16Giovhy69 12Figu7rinho 9Dagnolf 9Stiven97 9Er_caccia98 9