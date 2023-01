Questa mattina la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata al Centro Sportivo Davide Astori per svolgere la sessione quotidiana di allenamento in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia di giovedi contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Nonostante il campo abbia confermato che Nico Gonzalez e Gaetano Castrovilli stiano tornando pian piano a pieno ritmo, le ultime 24 ore hanno certificato che il tecnico gigliato dovrà continuare a fare i conti con l’infermeria.



SCORIE POST SASSUOLO - Come precedentemente annunciato dalla stessa Fiorentina nella giornata di ieri Pietro Terracciano e Arhtur Cabral, usciti entrambi acciaccati dall’ultima partita casalinga contro il Sassuolo, questa mattina hanno svolto ulteriori esami diagnostici per capire l’entità dei rispettivi infortuni: per il portiere si tratta di una lacerazione subita ad una gamba durante un’uscita, mentre per il brasiliano invece il problema è legato alla distorsione subita ad una caviglia nei minuti finali del primo tempo contro i neroverdi di Dionisi. Come dimostrato in precedenza da Italiano probabilmente sarà scelto la via della prudenza, e per questo entrambi dovrebbero rimanere esclusi dalla sfida di coppa.



EMERGENZA A CENTROCAMPO - Colpito anche il centrocampo che, tra calciomercato ed infortuni, adesso è ai minimi storici. Ceduti Maleh al Lecce e Zurkowski allo Spezia Italiano dovrà fare a meno anche di Rolando Mandragora, ormai ai box da due settimane. L’ex Torino quest’oggi non si è allenato e difficilmente recupererà in vista di giovedi. Regolarmente in gruppo Sofyan Amrabat, che contro i blucerchiati potrebbe tornare dal primo minuti per ritrovare minutaggio. Ok anche Luka Jovic: l’ex Real Madrid, out nell’ultima di campionato per una botta nella rifinitura di venerdi, si è allenato regolarmente candidandosi prepotentemente per una maglia da titolare.