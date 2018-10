Prende un sacco di calci perché si assume tante responsabilità”, ha detti ieri Pioli a Radio Rai 1. Considerazioni confermate dai numeri. Federico Chiesa è il giocatore che in Serie A tenta più dribbling. Ci prova e molto spesso ci riesce. Due quelli riusciti di media a partita: CR7, ad esempio si ferma a 1,3. E non solo: Chiesa, in sette giornate di campionato, ha già subìto sedici falli ed è nono in questa speciale classifica, ma il dato tiene conto solo dei falli fischiati e non di tutte le altre botte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.