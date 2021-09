IL TABELLINO

Laha vinto con merito la partita dele dei rigori: un gol annullato (all’) e tre rigori fischiati (due a favore della, uno a favore dell’Atalanta), su quattro episodi decisivi tre hanno avuto la giusta sentenza davanti al monitor dove ilDi Paolo aveva richiamato il collega di campoLa, con difetti, ovviamente, ma anche con idee, personalità, gioco e soprattutto una chiara identità., sia sul piano del gioco che su quello atletico. Per dare l’idea con un dato si può dire che è stata la prima volta che la squadra allenata daha concluso una sola volta verso la porta avversaria nel primo tempo. Su tutto e su tutti, ancora una volta Dusan, doppietta su calci di rigore (9 gol su 9 tentativi in Serie A), ma dentro una partita da vero protagonista.hanno segnato più del serbo (20). Sembrava strano, ma fra l’Atalanta e la Fiorentina la squadra con i connotati più marcati era quella di Italiano che allena i viola da poche settimane. Difesa alta, recupero della palla nella metà campo avversaria, poco palleggio e molte verticalizzazioni, attacco sugli esterni (soprattutto dalla parte sinistra, quella di Sottil) e, come al solito, un grande lavoro di Vlahovic, sia di quantità che di qualità. Questo fino al 2-0. Poi, cambio di rotta, difesa più bassa, molta densità davanti all’area di rigore e obiettivo raggiunto.. Già il primo tempo si era chiuso con la Fiorentina in vantaggio, ma poco prima aveva segnato anche l’Atalanta. Come detto, è stato decisivo il Var in tutt’e due gli episodi. Sul primo (rete di Djimsiti) Di Paolo ha richiamato Marini al monitor per valutare la posizione diche, saltando anche senza toccare la palla, era in fuorigioco attivo. L’arbitro di campo ha annullato l’uno a zero dei padroni di casa. Sul secondo, altro richiamo di Di Paolo a Marini per verificare il tocco di mano di Maehle su cross di Vlahovic.aveva il braccio staccato dal corpo (era in agguato Callejon) sulla corta (troppo corta) deviazione di Sportiello. Rigore concesso e dal dischetto il solito sinistro micidiale di Dusan Vlahovic.Sia Gasperini che Italiano hanno rinunciato ai sudamericani di rientro dalle nazionali, fuoriche ha lasciato il posto aper il suo debutto nella. Dopo 25', quando si è fatto malechiudendo una perfetta diagonale su, è entrato anche, pure lui all’esordio. I primi 45' hanno avuto un buon ritmo. Gasperini aveva pensato a Pessina trequartista anche per controllare Torreira e dietro, come al solito, c’erano marcature dirette, bello il duello Palomino-Vlahovic, mentreha sofferto le sparate di Sottil, a cui è mancato solo il colpo finale e decisivo. Poche occasioni da gol (due sono capitate proprio a Sottil, sulla prima è stato fantastico il recupero di Palomino), nessun tiro nello specchio della porta per l’Atalanta, ma molta corsa, molta intensità. In quel primo tempo non si sono visti né Miranchuk né Zapata che il tecnico atalantino ha recuperato all’ultimo istante, anche se non era al meglio.L’Atalanta ha lasciato insoliti spazi, che la Fiorentina ha sfruttato bene, e ha pure commesso molti errori tecnici. Su uno di questi i viola hanno costruito l’azione del 2-0: Bonaventura ha agganciato un passaggio corto e storto di Maehle ed è partito come una scheggia verso l’area bergamasca dove è stato steso da Djimsiti.. Di nuovo il sinistro terribile diha portato lasul 2-0. Gasperini non ha perso tempo, ha tolto(scarso contributo dinamico ed errori decisivi sul primo e sul secondo rigore) e Miranchuk per mettere Gosens e Malinovskyi. L’ucraino si è presentato con un assist splendido per Zapata, libero al limite dell’area viola (primo errore pesante della difesa di Italiano), ma Terracciano ha fatto un miracolo deviando il tiro del colombiano.. La pressione dell’Atalanta è aumentata, la Fiorentina si è tirata indietro e con l’area viola (rossa in questa occasione) piena di maglie nerazzurre è arrivato il terzo rigore della serata, anche questo determinato dal, il primo per l’. Fallo disu, dal dischettonon ha ripetuto il miracolo sull’esecuzione di Zapata. Cambi anche per Italiano, fuori Sottil (una delle armi più affilate della squadra) dentro, fuori Torreira (positivo il suo esordio) dentro. Italiano aveva cambiato linea di gioco: fino al 2-0 i difensori avevano ignorato Terracciano, quasi mai un passaggio indietro, dopo il raddoppio il portiere viola è stato continuamente coinvolto nella manovra con una interminabile serie di passaggi indietro, con i quali la Fiorentina respirava. L’Atalanta si è rovesciata nella metà campo dei toscani, che però, con tanto spazio a disposizione, non hanno smesso di ripartire.al posto di Callejon e Duncan. La risposta di Gasperini, a 10' dalla fine, è stata tutta sull’attacco con Ilicic e Piccoli per Pasalic e uno stremato Zapata. Un attimo prima dei cambi, altra paratona di Terracciano su colpo di testa di Palomino. In pieno recupero Gonzalez ha avuto l’occasione per chiudere la partita, ma ha sbagliato l’ultimo controllo davanti a Sportiello.Marcatori: 33' p.t e 4’ s.t. Vlahovic su rig. (F), 20’ s.t. Zapata su rig. (A).Assist: -Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Pašalić (37’ s.t. Ilicic), Freuler, Maehle (5’ s.t. Gosens); Pessina (40’ s.t. Koopmeiners), Miranchuk (5’ s.t. Malinovskyi); Zapata (37’ s.t. Piccoli). All. GasperiniFiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (25’ p.t. Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira (21’ s.t. Amrabat), Duncan (30’ s.t. Castrovilli); Callejon (30’ s.t. Gonzalez), Vlahovic, Sottil (21’ s.t. Saponara). All. ItalianoArbitro: Valerio Marini di Roma.Ammoniti: 31' p.t. Maehle (A), 47’ p.t. Bonaventura (F), 47’ p.t. Zapata (A), 12’ s.t. Igor (F), 30’ s.t. Milenkovic (F), 32’ s.t. Gosens (A), 36’ s.t. Odriozola (F), 41’ s.t. Freuler (A), 47' s.t. Palomino (A)Espulsi: -