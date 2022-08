Oltre al risultato finale, che lascia i viola con l’amaro in bocca per non esser riusciti a trovare lo spunto vincente, a preoccupare tutti in casa Fiorentina è l’attuale situazione di Jonathan Ikonè. Arrivato a Firenze lo scorso gennaio come profilo di livello internazionale, nei primi 6 mesi ha dimostrato poco e ieri contro l’Empoli ha dato l’ennesima dimostrazione del perché Italiano stenti ad inserirlo con regolarità



Nonostante Vincenzo Italiano avesse scelto di mandarlo in campo dal primo minuto dopo la pessima prova contro il Twente in Conference League il francese continua a sfornare prestazioni negative. Questa volta è più al centro del gioco ma spesso, anziché cercare di saltare l’uomo, si appoggia sul terzino di fatto limitando le sfrenate offensive della sua squadra. A pochi minuti dall’intervallo si mangia una ghiotta occasione a pochi passi da Vicario, nella ripresa, fino al momento in cui Italiano lo sostituisce, spesso da l’idea di non saper cosa fare con la palla tra i piedi.



Al termine della partita Italiano è stato dolce con l’esterno, senza enfatizzare ulteriormente la sua situazione: “Bisogna essere più lucidi e meno frenetici. Ikone deve imparare ad essere più concreto negli ultimi venti metri". La strategia del tecnico sembra essere quella di coccolare Ikonè, e di provare a sbloccarlo definitivamente Alcuni giocatori hanno l’esigenza di giocare sempre e di sentirsi al centro del progetto, se ci credi devi dargli spazio ed Italiano punta molto su di lui: giocare con più continuità potrebbe aiutarlo ad acquisire sicurezza e tranquillità.