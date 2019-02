La Fiorentina è affetta da pareggite. Come scrive ViolaNews.com, con tredici giornate ancora da disputare, sette in casa e sei in trasferta, la formazione viola potrebbe eguagliare tre diversi record nei campionati a venti squadre: quello del maggior numero di pareggi complessivi (12; primato a 18 di Inter 2004-05 e Empoli 2014-15), del maggior numero di pareggi in casa (5; 11 di Livorno 1946-47 e Cagliari 2005-06) e del maggior numero pareggi in trasferta (7; 11 di Bologna 1948-49 e Inter 2004-05).