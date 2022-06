Per la decima stagione consecuitva, laha scelto di disputare la prima fase della preparazione estiva a, splendida località della Val di Fassa immersa nelle meravigliose Dolomiti:, proprio per preparare al meglio l’inizio di campionato in programma per il 13 Agosto ed il preliminare di Conference qualche giorno dopo. La novità di questa stagione è che, per la prima volta in assoluto, quest’anno Moena si tinge anche di rosa: infatti. Il centro sportivo “Cesare Benatti”, ospiterà entrambe le squadre viola per le sedute di allenamento giornaliere. Confermato il Viola Village, punto di ritrovo per tutti i tifosi della Fiorentina a seguito della squadra, con un ricco programma di attività ed eventi nel corso delle due settimane di ritiro."Siamo orgogliosi di questa partnership così longeva – ha dichiarato, Direttore Generale del Club Viola. Moena e tutta la Val di Fassa sono diventate di fatto la seconda casa della Fiorentina, conquistando i nostri tifosi con una calorosa accoglienza e la capacità di rinnovarsi anno dopo anno., CEO di Trentino Marketing – “10 anni di matrimonio tra la Fiorentina e il Trentino! Nel calcio è un numero speciale e mi piace pensare che possa essere celebrativo anche di una partnership che tanto valore ha dato al Trentino e alla Fiorentina. Sport e turismo sono un abbinamento vincente e la “massiccia” presenza dei tifosi in Val di Fassa durante il ritiro della “Viola”, ma di ritorno anche nella stagione invernale, lo dimostra anno dopo anno. Aspettiamo quindi la squadra, il Mister e lo staff, accompagnati dai tantissimi appassionati, in questo vero e proprio gemellaggio della Val di Fassa con Firenze”.“Moena e la Val di Fassa festeggiano quest’anno un bellissimo traguardo – ha dichiarato. Sono infatti dieci anni che la squadra viene in ritiro precampionato in valle e, in questo tempo, abbiamo creato un’ottima relazione con la squadra, i tifosi ospiti e la città di Firenze. Quest’estate il programma di amichevoli è molto intenso e, finalmente, avremo la possibilità di tornare a goderci le partite sugli spalti pieni del C. Benatti, dando modo ai tifosi di trascorrere giornate di passione sportiva e di vacanza nello scenario delle Dolomiti”.