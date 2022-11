Negi ultimi giorni in casa Fiorentina si è parlato tanto del forte interesse per Luis Alberto che, ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri alla Lazio, in questa sessione invernale potrebbe davvero lasciare Roma per cercare fortuna altrove: il giocatore da tempo piace a Vincenzo Italiano, che secondo quanto riportato lo avrebbe esplicitamente chiesto come rinforzo alla dirigenza gigliata. Affare ritenuto interessante e possibile soltanto se, in precedenza, la squadra gigliata riesca a far spazio in rosa allo spagnolo.



L’edizione odierna de La Nazione sottolinea come, prima di concentrarsi sulla trattativa con la Lazio per l’estroso spagnolo, la Fiorentina debba prima preoccuparsi di piazzare qualcuno: con ben 6 giocatori considerati offensivi, a cui si possono aggiungere Saponara e Barak, è chiaro che i viola debbano prima sfoltire. Per questo uno dei principali indiziati a lasciare Firenze, nonostante sia tra i preferiti del tecnico gigliato, è Riccardo Sottil.



Il giovane esterno, nonostante abbia passato gran parte di questo primo spezzone di stagione ai box, ha molti estimatori e per questo potrebbe ricevere molte proposte: uno dei pochi giocatori viola che piace molto nel nostro campionato. Adesso la Fiorentina però è ad un vero e proprio bivio: trattenere Sottil, rinunciando quindi ad un possibile arrivo di Luis Alberto, oppure cedere l’esterno per poi avere più soldi per fare il mercato.