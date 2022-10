Come segnalato in occasione delle precedenti due trasferte europee della Fiorentina, nello specifico ad Enschede e ad Instanbul, la squadra di Vincenzo Italiano ha sempre avuto un netto ritardo sulla tabella di marcia ed il fatto che sia accaduto lo stesso anche ieri ha fatto indispettire e non poco la Uefa. La stessa cosa infatti poi si è ripetuta anche ieri ad Edimburgo, con i viola che nuovamente hanno avuto un grosso ritardo sulla tabella di marcia ufficiale.



Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport l’ennesima attesa ha scatenato l’ira dell’Uefa che adesso probabilmente vorrà trovare un modo per evitare che la cosa risucceda anche in futuro. Il principale organo calcistico europeo non sta approvando neppure la scelta del club di far svolgere la rifinitura sempre a Firenze: il fatto è che è stata proprio l’Uefa a permettere la gestione della vigilia in questo modo e quindi le società in teoria hanno la possibilità di svolgere l’ultimo allenamento prima della partita tra le mura amiche. Un'opzione che danneggia molto i media stranieri e fa slittare la partenza sempre a dopo pranzo, esponendo a ritardi come quello di ieri.