L'inserimento della Fiorentina nella trattativa per Rolando Mandragora non è stato preso bene in casa Torino: la società granata sperava di convincere la Juventus a cedere il centrocampista con la formula del prestito con obbligo di riscatto a una cifra intorno ai 9 milioni ma al momento sono i viola nettamente più vicini ad assicurarsi il giocatore.



Proprio lo sgambetto della Fiorentina per Mandragora rischia di far saltare il passaggio di Vanja Milinkovic-Savic in viola: il portiere resta sul mercato ma il Torino ora preferirebbe cederlo a un'altra squadra.