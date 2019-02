Scherzate su tutto… ma non sulla fede calcistica. In avvicinamento alla sfida contro il Napoli - racconta ViolaNews.com - la Fiorentina ha pubblicato sui social una foto di Giovanni Simeone che – con le dita della mano – fa il simbolo del tre. Come i gol che ha segnato lo scorso anno al Napoli, ma soprattutto come i giorni che mancano alla partita contro i partenopei. Una provocazione? No, non c’è nessun precedente nella gestione social dei viola di irrisione o scherno degli avversari. La società infatti ha scelto di utilizzare questa immagine solamente con la coincidenza.



LA POLEMICA - Il post tuttavia è stato equivocato e nei commenti è scattata una bufera di polemiche e offese. Alcune hanno toccato punti veramente bassi che preferiamo non riportare, onde evitare di dare troppa visibilità a chi merita poco o niente.