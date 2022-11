Dopo l’ufficiale esclusione di ieri di Nicolas Gonzalez dalla lista dei convocati dell’Argentina per i mondiali di Qatar 2022, arrivata a causa dello stato di forma fisica dell’esterno classe ’98, pochi minuti fa la Fiorentina ha emesso un comunicato per far luce sullo stato di salute del giocatore. Questo il report medico pubblicato dal club gigliato sul proprio sito ufficiale:



“ACF Fiorentina rende noto che, nella tarda mattinata di oggi, lo staff medico viola è stato informato dai colleghi argentini di quanto accaduto ieri all’atleta Nicolas Gonzalez. Durante la seduta di allenamento pomeridiana il calciatore è stato costretto ad abbandonare l’attività per una problematica muscolare.

Gli esami svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore farà rientro in Italia nelle prossime ore per iniziare il percorso terapeutico e riabilitativo”.