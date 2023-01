Tra i profili più ricercati in casa Fiorentina di questa finestra di calciomercato c’è senza ombra di dubbio il terzino serbo Aleksa Terzic, nelle settimane ricercato con insistenza da molte squadre. Come analizzato quest’oggi dal Corriere dello Sport nonostante la resistenza della dirigenza viola, che vede il lui il sostituto ideale di Biraghi, il Bologna di Sartori sembra non voler mollare la presa.



Il quotidiano spiega come da tempo il laterale serbo sia finito nel mirino dei rossoblu, definendolo come il primo vero e proprio obiettivo di mercato. La Fiorentina dal canto suo starebbe cercando di dare di tutto per rinnovargli il contratto, sia per provare a tenerlo ancora a lungo a Firenze sia per allontanare la data della scadenza del suo contratto e quindi alzare sostanzialmente il prezzo del suo cartellino. Il Bologna non molla ma, se in questi ultimi giorni di mercato la Fiorentina dovesse continuare a far muro, è chiaro che sarà costretta a virare su nuovi obiettivi.