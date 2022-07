La data di oggi, 1 Luglio 2022, rappresenta l’inizio della nuova stagione ed allo stesso tempo il giorno della scadenza dei contratti di molti tra i più importanti giocatori della nostra Serie A. Dybala, Bernardeschi e Romagnoli sono solo alcuni dei profili che da oggi sono ufficialmente svincolati, una situazione che non si era mai vista negli ultimi anni: solitamente infatti il giocatore in scadenza già durante l’inverno avviava i contatti con il suo futuro club per poi darne notizia in seguito.



E chissà se la Fiorentina di Rocco Commisso, per garantire una squadra di livello a Vincenzo Italiano, non possa davvero approfittare di questa situazione. L’edizione odierna di Tuttosport, analizzando appunto la situazione degli svincolati, riporta di un forte interesse della Fiorentina per Dries Mertens. Attualmente per l’ormai ex Napoli sarebbe una corsa a tre. L’Anversa prova a riportarlo in Belgio, mentre in Serie A sembra essere una corsa a due: in pole c’è la Lazio di Maurizio Sarri, che lo ha già allenato al Napoli, seguita a ruota proprio dai viola. Nelle prossime settimane il belga svelerà quale sarà il suo futuro.