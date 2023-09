La Nazione in edicola stamani butta giù una lista di nomi che potrebbero far comodo alla Fiorentina. Si tratta degli svincolati, che potrebbero accasarsi a zero in maglia viola. Si parte da un nome di prestigio per la porta come David De Gea, fino ad arrivare ai sogni Hazard e Lingard. Nel listone degli svincolati figurano però anche due vecchi pallini della Fiorentina: si tratta di Pereyra e del Papu Gomez.