Tre uomini, zero conferme. Gil Dias, Diego Falcinelli e Simone Lo Faso: la Fiorentina non li confermerà. L’esterno farà ritorno al Monaco: il prestito biennale - con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro - verrà interrotto. Anche l’attaccante, arrivato a gennaio dal Sassuolo a titolo temporaneo, sarà rispedito al mittente. Il classe ‘98, infine, non sarà riscattato: la società viola non verserà nelle casse del Palermo i 2,3 milioni necessari per acquistarlo, e su di lui c’è già la fila. Lo riporta La Nazione.