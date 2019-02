Non sono solo i quattro gol e l’assist messi insieme in sette partite ad aver convinto la Fiorentina a pensare di esercitare il diritto di riscatto con il Siviglia per tenere Luis Muriel a Firenze. Dalla Spagna sono sicuri: i viola - racconta La Nazione - verseranno nelle casse del club andaluso i tredici milioni fissati al momento dell’accordo per il ritorno in Italia a gennaio dell’attaccante colombiano.



I dirigenti, Pioli e i compagni sono stati tutti convinti dalla grande disponibilità di Muriel - continua il quotidiano - che si è presentato nello spogliatoio viola in punta di piedi, conquistando subito la fiducia di tutto l’ambiente e diventando in breve tempo anche il beniamino della tifoseria. Tifosi subito innamorati dalla sue giocate, ma anche dal suo modo di essere subito così ‘naturalmente’ fiorentino.