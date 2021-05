Un'annata vissuta da protagonista, da autentico trascinatore della Fiorentina verso una salvezza più complicata del previsto. Grazie anche ai suoi 21 gol in campionato, Dusan Vlahovic rappresenta senza dubbio il punto di riferimento da cui dovranno ripartire la squadra viola e il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Numeri che, uniti ad alcuni parametri tenuti in considerazione dalla Lega Serie A, lo eleggono come il miglior Under 23 della stagione appena andata in archivio.



Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 9 viola di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:



- Indice di Efficienza Tecnica del 91,9%, con un potenziale da Top Player (95%);

- Autore di 21 reti (con il 25% di riuscita al tiro) e capace di creare 46 occasioni da gol in stagione;

- Costringe gli avversari ad un lavoro extra, effettuando mediamente 76 accelerazioni esplosive e ben 90 frenate brusche a partita;

- Consistente anche in fase di non possesso, in ogni partita percorre oltre 1 km ad alta intensità per rincorrere gli avversari.