Come analizzato negli ultimi giorni, la Fiorentina di Rocco Commisso ha deciso di provare a portare a Firenze il gioiellino della Sampdoria Abdelhamid Sabiri: con il club blucerchiato in grossa crisi finanziaria, il trequartista adesso potrebbe realmente lasciare Genova per garantire al club quella stabilità economica che senza una sua cessione rischierebbe di minarne il futuro.



Nonostante il prezzo del giocatore, oltre 20 milioni di euro, sia considerato molto elevato, il club gigliato ha pronta una nuova strategia per abbassarne il prezzo e cercare di convincere la Sampdoria a lasciarlo partire da subito. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport visto lo scarso utilizzo da parte di Vincenzo Italiano, la dirigenza gigliata avrebbe scelto di offrire ai liguri Youssef Maleh e Szymon Zurkowski: se in un primo momento la Samp sembrava contraria a lasciar partire il classe ’96, adesso la situazione è cambiata e nelle prossime settimane i due club potrebbero incontrarsi per chiudere l’operazione.