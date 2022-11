La Fiorentina e la Sampdoria sono al lavoro per Abdelhamid Sabiri. Il trequartista blucerchiato piace al club toscano, e quella per il giocatore marocchino al momento sembra l'unica vera trattativa in piedi per i viola. La dirigenza gigliata, al momento, sta cercando di abbassare la quotazione del calciatore con l'inserimento di contropartite, ossia Maleh e Zurkowski. Da Corte Lambruschini però al momento nicchiano.



La Samp vuole dieci milioni di euro per il giocatore, anche se la volontà della Fiorentina sarebbe quella di abbassare il prezzo del cartellino almeno della metà, portando l'affare a 5 milioni e il prestito dei due giocatori. I blucerchiati, però, attendono anche l'esito del Mondiale. Il Doria ha necessità di fare cassa, ma ha anche paura di doversi 'accontentare' di una valutazione inferiore rispetto a quella che potrebbe ottenere al termine del Mondiale. Per questo motivo, scrive La Nazione, la Fiorentina sta provando ad accelerare i tempi.