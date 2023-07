La Fiorentina muove passi importantissimi per fabiano Parisi. Secondo quanto racconta Sportitalia, la società viola ha alzato l'offerta per l'esterno dell'Empoli arrivando ad offrire 10 milioni di euro più uno di bonus. Offerta che Fabrizio Corsi è intenzionato ad accettare. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un incontro fra le due società anche se non sono da escludere rilanci di Juve e Torino.