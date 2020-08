Tra le sorprese dell'ultimo campionato c'è sicuramente. Classe '97, prima stagione in Serie A ma sembrava giocarci da una vita. Impatto pazzesco. Aveva iniziato con l'etichetta di giovane da scoprire dopo l'ottima esperienza in B con la Cremonese,- La società sa di avere un gioiellino in casa e se lo coccola da vicino. Massima fiducia nelle sue qualità, tanto da pensare a un nuovo rinnovo dopo quello già firmato a ottobre scorso. Quasi un anno fa il centrocampista cresciuto nel Bari: quello attuale si aggira intorno a 1,2 milioni di euro, l'obiettivo del giocatore è quello di salire fino ai 2 milioni.- Qualità e personalità, Castrovilli rappresenta il futuro del calcio italiano. Inevitabile, quindi, che diverse big lo abbiano monitorato da vicino con riscontri più che positivi:. La volontà della Fiorentina è quella di costruire la squadra del futuro intorno a lui, Gaetano è uno degli intoccabili della società che per questo sta pensando di prolungare il contratto per un altro anno.- Le intenzioni del presidente Commisso sono chiare: Chiesa se vuole può partire, ma Castrovilli non si muove. Anzi:, oggi la Fiorentina si ritrova un talento che a 23 anni è già leader del centrocampo viola. E presto potrebbe firmare il rinnovo.