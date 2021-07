Dusan Vlahovic è stata una delle grandi rivelazioni dell’ultima Serie A, grazie alle sue prestazioni e ai 21 gol segnati. L’attaccante serbo piace a tante big in Europa, e il contratto in scadenza nel 2022 lo rende ancora più interessante. Per il momento, però, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cederlo.