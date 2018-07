Pantaleo Corvino non molla e proverà ancora a convincere la Juventus a vendere Marko Pjaca, anche se le condizioni proposte dalla Fiorentina rimangono immutate (prestito con diritto di riscatto e non obbligo di riscatto a 20 milioni come invece chiede il club bianconero). In attesa di autofinanziare il mercato viola con le partenze – e con le percentuali delle eventuali rivendite degli ex Rebic e Babacar - per il centrocampo continua a tenere aperte le strade che portano a Grassi, Soucek e Abou Ba. Lo riporta Il Corriere dello Sport.