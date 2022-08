Questo pomeriggio il giornalista ed esperto di Eredivisie Alec Cordolcini, in un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha analizzato le caratteristiche del Twente, prossimo avversario della Fiorentina di Vincenzo Italiano nei preliminari di Conference League. Questo un estratto:



“Per la Fiorentina incontrare una squadra come il Twente adesso ad inizio stagione sicuramente potrebbe presentare qualche difficoltà in più, anche se credo che debba essere considerato che quest'anno il campionato italiano è iniziato molto prima rispetto al solito: anche i viola avranno iniziato la preparazione prima rispetto al solito. Gli olandesi sono un squadra molto organizzata, rispetto al passato quest’estate non sono stati depredati dal mercato. Sono convinto che il quarto posto conseguito nella passata stagione sia arrivato un po' a sorpresa: la rosa era stata costruita per il settimo posto".



Il collega si è poi focalizzato su alcuni singoli: “In panchina i Tukkers hanno Ron Jans, il decano degli allenatori olandesi. E’ un tecnico esperto che spesso sceglie si adattare il proprio gioco all'avversario: per questo aspetto credo che si discosti un po’ dalla scuola olandese. A Firenze mi aspetto un Twente molto prudente. Non è la classica squadra olandese imbottita di giovani, punta su giocatori che hanno già avuto esperienze all'estero, magari non troppo positiva. Ci sono dei talenti ancora inespressi. Van Wolfswinkel? A mio modo di vedere me è l'anello debole della squadra. In carriera non è andato oltre il Basilea senza raggiungere il livello che sembrava poter ambire. In campo internazionale la mancanza di un prima punta che garantisca un certo numero di reti si può pagare".