L’ennesima finale diconquistata dalladi, la quarta consecutiva, porta in dote una certezza, ovvero che chi ha lavorato ultimamente lo ha fatto davvero bene. Lo staff viola è riuscito ad ottimizzare il potenziale lasciato in eredità dalla precedente gestione, arricchendo il settore giovanile di tante altre risorse che con il tempo sono sbocciate all’improvviso. L’edizione odierna de La Nazione ha portato alla luce un particolare fattore: il vivaio della Fiorentina è totalemente in linea con il rendimento della prima squadra,A fine stagione poi gi sarà da pensare ai tanti gioielli da tentar di valorizzare lanciandoli nel mondo dei grandi. Cominciando subito da, autore della tripletta che ha permesso di avere la meglio in semifinale contro la Roma, già convocato sotto età nell'U21 dell'Albania e in prima squadra per le sfide di campionato contro i giallorossi e la Lazio di Sarri. Un altro profilo interessante è senza dubbio, sul quale da mesi il club negli ultimi mesi sta portando avanti un percorso tattico specifico, per farlo avvicinare il più possibile nelle movenze ae consegnargli le redini del centrocampo viola. Ottimo anche, che grazie alla sua adattabilità è diventato insostituibile: da mezzala si è reinventato nell'emergenza centrale di difesa con ottimi risultati. Avrà un futuro in viola anche, in questa stagione ha già dimostrato di essere tra i più forti talenti di questa squadra, e per questo la Fiorentina sarebbe pronta a presentargli un rinnovo del contratto per evitare spiacevoli novità in fase di mercato.