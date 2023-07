Il futuro di Amrabat continua ad essere in bilico. Il mediano, non è un mistero, vuole lasciare la Fiorentina ma al momento ci troviamo in una fase di stallo. Il ragazzo vorrebbe fare il salto di qualità e approdare in un club che gioca la Champions, un fatto che esclude a priori i club arabi pronti a mettere sul piatto ricche offerte per il Verona. Il Manchester United, dal canto suo, ha già trovato l'accordo con Sofyan ma non sta trovando la quadra giusta con la società Viola. La Nazione non ha dubbi: se nessuno pagherà i 30 milioni richiesti per il proprio centrocampista, la Fiorentina non si farà problemi a trattenerlo un altro anno.