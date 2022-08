La Fiorentina, in attesa dei colpi in uscita, resta comunque vigile sul mercato. Nella stagione del ritorno in Europa i viola sono decisi a presentarsi ai nastri di partenza della stagione quasi al completo. Per questo la dirigenza gigliata è alla ricerca dell’acquisto decisivo per alzare il livello della rosa, la ciliegina tanto richiesta da Vincenzo Italiano. Per tutti questi motivi quello di Giovani Lo Celso del Tottenham è uno dei nomi da tenere maggiormente sotto osservazione, anche se per i viola si prospetta una lunga trattativa.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Nazione per il centrocampista argentino al momento sembra essere una corsa a due tra la Fiorentina di Rocco Commisso e la sua ex squadra. Stiamo parlando del Villareal, squadra in cui Lo Celso ha giocato la passata stagione, che stando a quanto riportato dal quotidiano rappresenterebbe la prima scelta del giocatore. La trattativa non è però assolutamente in via di definizione. Il motivo? Nonostante i desideri del ragazzo il Tottenham ancora non ha trovato l’accordo con il club spagnolo, che sembra non voler accontentare le richieste economiche degli Spurs. Per questo la Fiorentina spera ancora di poter dire la sua nell’operazione, e nei prossimi giorni presenterà sicuramente un’offerta al club inglese: l’obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile, inserendo anche eventuali bonus, ai 20 milioni richiesti dal Tottenham.