La Fiorentina continua a seguire da vicino Radja Nainggolan, che può arrivare in estate. Il Cagliari non lo riscatterà, farà ritorno all’Inter e da Milano dovrebbe prendere la direzione di Firenze. Il Ninja è uno dei colpi che la Fiorentina considera prezioso per due ragioni: ritmo e tasso tecnico del giocatore che darebbe maggiore qualità alla mediana; la formula, prestito e riscatto obbligatorio che non costrigerebbe la Fiorentina a sborsare subito dei soldi. Così riporta La Nazione.