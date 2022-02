Fino a qualche settimana fa, a seguito della cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus, l’entusiasmo del tifoso della Fiorentina era ai minimi storici. Vendere il tuo miglior giocatore (o forse meglio dire capocannoniere) a metà stagione agli acerrimi rivali è qualcosa che avrebbe fatto disinnamorare chiunque.

L’arrivo di Piatek doveva essere un colpo per permettere al serbo di poter rifiatare ogni tanto e invece, una volta partito, Italiano ha scoperto che c'è vita oltre di lui: con un gol ogni 77' per l'ex Hertha Berlino, ben 5 in 6 gare, si tratta di uno dei rendimenti più continui di tutto il campionato. Il polacco sta vivendo una simbiosi totale con gruppo e tifoseria, non solo con l'allenatore: segna, si prende la responsabilità di tirare i rigori, riuscendo a portare nuova linfa e cattiveria all’attacco viola.



L’edizione odiera de La Repubblica, edizione fiorentina, fa notare anche come l’ex Genoa sia cresciuto molto anche nel gioco spalle alla porta: particolare fondamentale per giocare in una squadra di Italiano, caratteristica che fino a poco tempo fa rappresentava uno dei suoi difetti più grande. Adesso Piatek abbandona l’amata area di rigore per legare con il centrocampo, fare le sponde ai compagni e provare a tenere il pallone sui rilanci. Del riscatto si discuterà soltanto a fine stagione, nel frattempo il polacco vuole trascinare la Fiorentina sempre più in alto.