La Fiorentina non riscatta Zaniolo. Torna al Galatasaray e cambia il mercato: può tornare in Italia?

Non è stata una gran stagione per; ma sia nella prima parte di stagione con l'Atalanta che nella seconda con la maglia della Fiorentina non ha mai trovato continuità. Un'altra annata archiviata senza convincere fino in fondo, e terminata con l'episodio che l'ha visto protagonista in negativo dopo la gara tra Fiorentina e Roma Primavera.- Nicolò tira una riga e volta pagina. Riparte. Ci prova. La, a quasi 26 anni Zaniolo si prepara a una nuova estate da protagonista e sa che non potrà più sbagliare scelta. Il cartellino è ancora di proprietà del Galatasaray, con il club turco ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e l'allenatore della squadra campione di Turchia Okan Buruk (un passato in Italia da giocatore dell'Inter) ha detto che lo valuterà così come farà con gli altri giocatori che rientreranno dai prestiti.

- Difficile oggi capire quale può essere il futuro di Nicolò Zaniolo, al momento non ci sono segnali per un suo ritorno in Italia ma non è escluso che qualche club di Serie A possa farsi avanti in estate.se dovesse esserci apertura da parte del suo club; oggi lo status di Nicolò sul mercato è quello di una scommessa, che potrebbe stuzzicare l'interesse di qualche società italiana.