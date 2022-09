Uno dei principali attuali problemi della Fiorentina di Vincenzo Italiano è senza ombra di dubbio la difficoltà nel trovare la rete: nelle prime 11 partite della stagione la squadra viola è andata a segno soltanto nove volte. Un po’ poco per chi ha intenzione di confermare quanto fatto nella passata stagione, e quindi provare a qualificarsi nuovamente alle competizioni europee. Il tecnico gigliato è da settimane alla ricerca di una ricetta vincente, provando anche a cambiare modulo, ma per ora i risultati non sono gli sperati.



Nonostante questo però l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha voluto sottolineare un dato statistico che, anche se probabilmente non sarà definitivo, potrebbe realmente far sorridere Vincenzo Italiano e tutto il suo staff. Se i viola infatti sono una delle squadre che segna meno di tutto il campionato sono la squadra che concede meno conclusioni in porta agli avversari: la Fiorentina è prima in questa particolare classifica con solo 62 tiri concessi, al secondo posto il Napoli capolista a quota 69.