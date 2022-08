Sono giorni intensi, quelli che sta vivendo la Fiorentina. L'inizio della Serie A, il mercato, il playoff di Conference League con il Twente... e di nuovo il mercato. Che ha regalato, nei giorni scorsi un nuovo centrocampista a Vincenzo Italiano: Antonin Barak, arrivato in viola dopo una lunga trattativa con il Verona e, soprattutto, dopo aver vinto la concorrenza di tante società, in Italia e all'estero. I rinforzi in quella zona di campo, però, non si fermano lì. Perché i viola, una volta avuto certezza del ritorno in Europa, sono tornati ad attivare i contatti per Nedim Bajrami.



IL PIANO - L'obiettivo sul centrocampista albanese gli uomini mercato viola l'avevano messo da un paio di mesi. L'accelerata su Barak aveva fatto pensare che il classe '99 dell'Empoli fosse stato abbandonato, invece nei piani di Italiano c'era l'arrivo di due centrocampisti. Nuovo discorso intavolato con il club del presidente Corsi, per una maxi operazione che può coinvolgere anche Zurkowski e Kouamé, pronti a compiere il percorso inverso rispetto a Bajrami. Dopo il weekend si accelererà, per provare a chiudere: la Fiorentina d'Europa non si ferma vuole fermare.