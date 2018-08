La Fiorentina non svincolerà i suoi esuberi. Proverà a piazzarli all'estero, altrimenti li terrà in rosa. Ciò che emerge dall'articolo de Il Corriere dello Sport è che il monte ingaggi è nei parametri e sotto controllo, quindi nessuno si libererà a parametro zero. Le ipotesi estere sono ancora in piedi, laddove il calciomercato è ancora aperto. Maximiliano Olivera e Sebastian Cristoforo piacciono in Spagna, Cyril Thereau ha il futuro incerto e Valentin Eysseric potrebbe restare ed essere utilizzato sulla trequarti.