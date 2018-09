Ne ha parlato Simeone, lo ha ribadito Biraghi: la fascia di Astori non si tocca. Il Giudice Sportivo, dalla prossima giornata, potrà emettere sanzioni in merito all'utilizzo della fascia da capitano diversa da quella fornita dalla Lega, uniformata da questa stagione. La Fiorentina non vuol privarsi del simbolo di Davide. Pezzella continua a indossare l'accessorio personalizzato, mentre nell'ambiente cresce la speranza che venga compreso il significato dell'oggetto per i viola. Non ignorabile con semplicità.