La Fiorentina ha reso nota in mattinata un'iniziativa che abbraccerà nei prossimi mesi tutta l'Italia, alla ricerca di talenti italiani da aggiungere al proprio settore giovanile: il primo incontro si terrà a Pozzallo, la città dove è nato il dirigente viola Barone.



"Domenica 14 novembre alle 15:00 e lunedì 15 novembre alle 10:00 la Fiorentina sarà in Sicilia per presentare il “Progetto affiliate” alle società sportive locali. All’evento di domenica, che si svolgerà presso il Cine Giardino di Pozzallo (RG), parteciperà una delegazione di rappresentanti del Club viola, tra cui il Direttore Generale Joe Barone, il Direttore del Settore Giovanile Valentino Angeloni, il Responsabile tecnico U15-9 Mirko Mazzantini e il Responsabile operativo progetto Affiliate Luigi Del Sordo. L’incontro con le realtà locali siciliane sarà un’occasione per presentare il mondo viola, il progetto del Club, il modello formativo del settore giovanile e i risultati ottenuti nel corso degli anni in merito alla crescita umana e professionale dei giovani calciatori. Nella giornata di lunedì, infine, presso lo Stadio Comunale di Pozzallo, si svolgeranno alcuni provini ai giovani talenti provenienti da tutta l’isola, sotto lo sguardo degli storici osservatori del Club Viola Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti. L’incontro con le realtà locali siciliane sarà il primo di una serie di eventi che la Fiorentina intende organizzare, a partire dal prossimo anno, in tutte le regioni d’Italia con lo scopo di sviluppare il progetto relativo alle società affiliate.