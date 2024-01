La Fiorentina pensa a Gudmundsson: la situazione e la posizione del Genoa

Redazione CM

La Fiorentina è tra le squadre più attive in questi ultimi giorni di mercato. L'obiettivo di Barone è rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. La partenza di Josip Brekalo lascia una casella libera che la Viola vuole riempire e il sogno è di farlo in grande.



IDEA GUDMUNDSSON - L'ultima idea fa rumore: Albert Gudmundsson. A lanciare l'indiscrezione è Sportitalia, secondo cui la Fiorentina ha messo nel mirino il talento finlandese del Genoa. Il classe '97 continua a stupire, già 9 i gol in 20 presenze in questa Serie A a cui aggiungere le 2 reti realizzate in Coppa Italia.



INTRECCIO CON VITINHA - Gudmundsson piace ai gigliati, attratti da una situazione di mercato che si sta sviluppando in queste ore di mercato. Il Genoa infatti sta lavorando su Vitinha, una pista confermata anche dal presidente del Marsiglia Pablo Longoria. Nei piani della Fiorentina, l'arrivo del portoghese in rossoblù potrebbe rendere meno impraticabile la strada per Albert e in caso di fumata bianca tra Grifone e OM potrebbe partire l'assalto.



LA POSIZIONE DEL GENOA - Una pista comunque non semplice, perché al netto del possibile arrivo di Vitinha nei piani del Genoa non c'è la cessione di Gudmundsson a breve termine. Sia perché non c'è l'intenzione, da parte della dirigenza rossoblù, di privarsi del giocatore più decisivo finora negli ultimi giorni di mercato, sia perché la valutazione del finlandese è in costante crescita e servirebbe un'offerta irrinunciabile per far vacillare la società ligure.



RISPUNTA BELOTTI - Non solo Gudmundsson, perché secondo Sportitalia la Fiorentina ha riattivato l'opzione Andrea Belotti. Negli scorsi giorni era tramontata l'ipotesi di scambio con la Roma, che avrebbe portato Jonathan Ikoné nella Capitale, ma ora la Viola torna a pensare all'idea di incorporare il Gallo. Per farlo, però, è necessaria l'uscita di M'Bala Nzola, corteggiato da Cagliari, Empoli e Salernitana.