Tutti mobilitati, per aiutare la Fiorentina a spiccare davvero il volo. Per la prima volta dopo anni i tifosi viola iniziano davvero a sperare che la giovane squadra affidata a Stefano Pioli possa sognare di ritornare in Europa. Ognuno fa il suo. Mille dovrebbero raggiungere Roma per la gara con la Lazio. Intanto Antonio, tifosissimo viola, amico di Andrea Della Valle le prova tutte. Lui, calabrese di Diamante, ha fatto confezionare una dose industriale di cornetti viola che ha portato ai dirigenti e ai giocatori, insieme ad ampia dose di peperoncini della zona di Soverato. Lo racconta Il Corriere dello Sport.