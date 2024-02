La Fiorentina piomba su Zalewski: contatti avviati, la Roma fa il prezzo

Nome nuovo per quanto riguarda le corsie esterne della Fiorentina e che fanno i colleghi di Repubblica in vista della prossima finestra di mercato estivo. Secondo il quotidiano, la viola sta pensando seriamente di affondare il colpo per Nicola Zalewski della Roma. Addirittura, si legge, i contatti fra le due società sarebbero già stati avviati nel corso del mercato di gennaio quando i due club hanno perfezionato il trasferimento di Andrea Belotti in riva all'Arno. Il ragazzo è un vero e proprio pallino della coppia Brudisso-Pradè e la Fiorentina approfondirà i contatti quando i giallorossi ufficializzeranno il prossimo direttore sportivo dopo l'addio di Tiago Pinto.



FISSATO IL PREZZO - Il club capitolino ha già fissato il prezzo del ragazzo ed è pronto a privarsene qualora arrivasse sul tavolo un'offerta compresa fra i 15 e i 18 milioni di euro. Una cifra importante che da Bagno a Ripoli stanno valutando. Attenzione però, perché sul classe 2002 è forte la concorrenza anche di alcuni club di Premier League.