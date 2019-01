La Fiorentina piomba su Szymon Zurkowski (nella foto di SPORT.INTERIA.PL), centrocampista centrale classe '97 di proprietà del Gornik Zabrze. Il club viola sta provando a soffiare il calciatore alla Juventus, che nei giorni scorsi ha valutato la possibilità di condurre l'operazione in sinergia col Genoa, nell'ambito delle trattative per il ritorno in rossoblù di Sturaro e per il passaggio in bianconero del centrale difensivo Cristian Romero.



Secondo quanto risulta a calciomercato.com, l'affondo della Fiorentina si sta rivelando più deciso e, nonostante le difficoltà nel convincere il club polacco a privarsi di Zurkowski in questa finestra di mercato, Pantaleo Corvino sta provando a chiudere in anticipo un affare altrimenti impostato per giugno. Autore di 2 gol in 15 partite di campionato ed elemento chiave della nazionale polacca Under 21, il centrocampista è sotto contratto fino a giugno 2020 e la Fiorentina è pronta a versare 3,7 milioni di euro più 1,3 di bonus e garantendo una percentuale sulla cifra di una futura rivendita.