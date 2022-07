Dopo i numerevoli incontri degli scorsi giorni tra la Fiorentina e l’entourage di Nikola Milenkovic, in cui le parti stanno cercando di trovare una soluzione che accontenti tutti, adesso sembra che il club gigliato abbia messo in chiaro un particolare che fino a qualche settimane fa non sembrava esser preso in considerazione. Secondo quanto riportato quest’oggi dal Corriere Fiorentino la società viola è disposta a lasciar andare il centrale di fronte a un'offerta di almeno 15 milioni di euro introducendo però una requisito che fino a qualche giorno non era mai stato preso in considerazione.



Secondo il quotidiano il due Barone-Pradè, durante gli ultimi incontri con Fali Ramadani, avrebbero ribadito al maxi procuratore che, in caso ci sia realmente la volontà da parte di Milenkovic di lasciare Firenze, l’operazione vada in porto entro la prima settimana di agosto di modo che i viola poi abbiano la possibilità di aver tempo per trovare un sostituto idoneo. Questo però non vuol dire che la Fiorentina sia ormai convinta di perderlo, infatti i viola sono pronti a proporre al giocatore un ingaggio top: per il serbo pronto un triennale con cifre che partono a 2.5 per poi salire a 3.