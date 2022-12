Questa mattina la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è ritrovata all’interno del Centro Sportivo Davide Astori per preparare l’amichevole di domani contro i boliviani dell’Always Ready: incontro previsto per le 18 di domani allo Stadio Artemio Franchi. Rispetto alla seduta di ieri sono tre le novità per il tecnico viola: sono tornati ufficialmente in gruppo anche Barak e Kouame, che avevano potuto godere di qualche giorno di vacanza in più dopo gli impegni con le rispettive nazionali, e Rolando Mandragora, che era out dalla scorsa settimana a causa di un risentimento muscolare ad una coscia. Confermatissimo anche Gaetano Castrovilli, sempre più vicino al ritorno.



Sono invece due i giocatori che continuano il loro percorso di recupero dai rispettivi acciacchi. Il primo è Duncan che anche quest’oggi ha svolto una sessione di lavoro personalizzato, l’altro è Venuti, ormai ai box dall’amichevole di giovedi scorso contro l’Arezzo. Rosa quasi al completo per il tecnico siciliano, che al momento aspetta soltanto i 4 impegnati ai mondiali (Amrabat, Milenkovic, Jovic e Zurkowski) e Nico Gonzalez, che secondo quanto fatto trapelare dalla Fiorentina dovrebbe tornare in città entro questo fine settimana.