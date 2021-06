Un clamoroso terremoto che rimette in discussione, proprio quando pareva vicino a definirsi, il puzzle delle panchine della Serie A. L'addio, immediato, di Gennaro Gattuso alla Fiorentina riapre il valzer degli allenatori del nostro campionato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di Andreazzoli a Empoli e di novità da Genova sponda blucerchiata, anche la Fiorentina torna a cercare la guida tecnica della prossima stagione. I dissidi tra il fronte composto da Mendes e Gattuso e quello capeggiato da Rocco Commisso, infatti, hanno portato alla rottura totale fino addio ufficializzato nella mattinata di giovedì.



IDEA ITALIANO - E ora? Ora occorre ripartire da zero, tre settimane dopo. Ma a soli 22 giorni dal raduno fissato per il 9 luglio. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i viola avrebbero individuato in Vincenzo Italiano il sostituto ideale di Gattuso. Freschissimo di rinnovo fino al 2023, l'attuale tecnico dello Spezia è la prima scelta della dirigenza viola, che farà di tutto per trovare l'accordo con l'ex centrocampista. Che, nel suo contratto con le Aquile, ha una clausola rescissoria da circa un milione di euro. Nelle prossime ore è previsto un contatto diretto tra le due proprietà, entrambe americane, per studiare la situazione. Idee e progetti della nuova viola, pronta a (ri)partire da zero. Per un clamoroso terremoto che posticipa ancora la definizione del puzzle panchine.