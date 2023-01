Nelle ultime settimane si è parlato molto dei rapporti tra Fiorentina ed Empoli: dopo quanto avvenuto nella scorsa sessione di mercato, con i viola che hanno chiesto Parisi senza però accettare le condizioni poste dagli azzurri, adesso probabilmente sono ai minimi storici. A compromettere tutto sembrerebbe esser stato Szymon Zurkowski, che la scorsa stagione aveva ben figurato con la maglia dell’Empoli ma che quest’anno, dopo esser stato valutato attentamente da italiano, non è mai veramente stato al centro del progetto gigliato. E questo ha fatto arrabbiare molto il club di Fabrizio Corsi che si era proposto inizialmente per dare continuità al polacco prima però di incassare un no dal duo Barone-Prade.



Come sottolineato dall’edizione odierna de La Nazione il polacco in questa settimana dovrebbe trasferirsi definitivamente allo Spezia di Luca Gotti, unica squadra capace di accontentare le esigenze economiche della Fiorentina. Per il momento si conosce soltanto la formula dell’operazione: prestito con obbligo di riscatto, mentre per le cifre servirà aspettare ancora qualche giorno. Vista la vicinanza territoriale tra i due club, e l’interesse che entrambi hanno per giocatori dell’altra sponda, la Fiorentina è comunque interessata a riallacciare il rapporto e per farlo avrebbe offerto loro Lorenzo Venuti, in scadenza di contratto nel 2024 e quindi agli sgoccioli della sua avventura in viola: il giocatore per il momento non sarebbe convinto di lasciare Firenze, almeno ora a gennaio, ma chissaà se di qui al 31 gennaio le cose non possano realmente cambiare.