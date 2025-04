La Fiorentina riabbraccia Kean, allenamento differenziato: le sue condizioni per Real Betis e Roma

: l'attaccante, vice capocannoniere della Serie A, ha avuto il permesso della società viola per raggiungere Parigi la mattina della gara contro il Cagliari, ed è rimasto in Francia fino a ieri per occuparsi di una questione familiare, saltando anche la 34esima di Serie A contro l'Empoli.L'ex Juventus è rientrato e oggi, ma bisogna utilizzare cautela in vista del prossimo impegno, la semifinale di Conference League in casa del Real Betis di Siviglia, gara di andata.

Per Kean fino a questo momento è una stagione da incorniciare, con 17 reti in campionato, 1 in Coppa Italia, 5 in Conference League e altre tre in Nazionale, comprese le due che hanno riacceso le speranze azzurre nel 3-3 in casa della Germania ai playoff di Nations League.